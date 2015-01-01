Quand l'eau de pluie devient ressource

Direction le Sud de la France, où les équipes de la DIR Méditerranée expérimentent une valorisation inédite des eaux de ruissellement.

Dans le Gard, au bord de la RN106, un projet pilote repense l’usage d’un bassin de rétention des eaux pluviales, jusqu'ici cantonné au traitement de la pollution routière et à la collecte des pollutions accidentelles.

L'idée germe d’abord dans l'esprit de Christophe Berzosa, chargé de travaux à Montpellier : face aux épisodes de sécheresse qui se multiplient, pourquoi laisser stagner cette eau alors qu'elle pourrait servir ?